«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)

«Ман Сити» хочет продлить контракт с Фоденом.

«Манчестер Сити » собирается продлить контракт с Филипом Фоденом .

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что переговоры начнутся уже в ближайшее время. Действующий договор рассчитан до 2027 года.

У Родри контракт тоже истекает через полтора сезона, но в его случае «горожане» не станут спешить. Сперва они хотят посмотреть на окончательные результаты восстановления испанца от травмы колена, из-за которой тот пропустил почти весь прошлый сезон.

Также остается неопределенной ситуация с Джоном Стоунзом (контракт – до 2026-го). «Ман Сити» будет ориентироваться на то, сколько защитник сможет отыграть без травм.