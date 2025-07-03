Карпин о том, почему российские игроки не уезжают из РПЛ: «Смысл уезжать на те же деньги, а то и меньше? Это все трудности – в 90-е мы адаптировались, потому что в Европе платили больше»

Валерий Карпин рассказал, почему российские футболисты не уезжают в Европу.

– За последние десять лет выстрелил только трансфер Александра Головина. Возможно, именно из-за этого большой скепсис в отношении наших футболистов – нет хорошей истории?

– И из-за этого тоже, 100%. Да, в 90-е годы уехал один, затем уехал второй. И в принципе себя там неплохо проявили, поэтому обратили внимание на рынок. То есть русские могли адаптироваться к европейскому футболу, соответственно, интерес возрастал. И уезжало все больше, больше и больше.

– А после вас почему интерес к россиянам угас?

– Очень много факторов. Просто-напросто стали больше платить в России. И смысла уезжать за границу для футболиста не было. Какой смысл был уезжать, если тебе предлагали такую же зарплату, а то и меньше? Тебе надо было ехать в другую страну, изучать другой язык. Это все трудности, а тебе платят такие же деньги здесь.

В наше время, в 90-е годы, в Европе платили больше, чем в России. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, которые возникают у любого человека, переезжающего в другую страну, мы к ним адаптировались, потому что нам платили больше, чем в России.

– То есть сейчас футболист для перехода в хороший европейский клуб должен отказаться от денег и быть энтузиастом?

– Да, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.