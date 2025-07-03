Писарский похудел на 8 килограммов из-за стресса на фоне ставочного дела: «Он очень сильно пострадал эмоционально»

Владимир Писарский похудел на 8 килограммов из-за стресса во время расследования дела о ставках, рассказал агент футболиста.

РФС отстранил нападающего «Крыльев Советов» от футбола на 4 года, из которых три – условно. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

«Вова оказался в ненужное время в ненужном месте и попал под эту раздачу. Он сам уже все понял. Я вам больше скажу: Писарский очень сильно пострадал эмоционально.

За эти дни он похудел от стресса на 8 килограммов. Пацан сильно переживает и готов на любые сотрудничества, чтобы доказать свою невиновность.

Я хорошо и давно его знаю. Это реально добродушный и воспитанный парень. Не то что я хочу его обелить – это факт. Он занимается благотворительностью, помогает людям, ходит в церковь. Даже в «Сочи» он много делал для сплочения коллектива – собирал ребят.

Но в футболе все может поменяться за один миг: человека сначала превозносят, а потом – раз – и зарыли. Мы сделать это с Вовой не позволим и будем добиваться его скорейшего возвращения в игру», – рассказал Алексей Бабырь.

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

В тот же день стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф , который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

Футболист также написал заявление в полицию на букмекерскую компанию и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.

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