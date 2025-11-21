Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»

Прокуратура изучает жест игрока «Тулузы» в матче Лиги 1.

Прокуратура Тулузы начала разбирательство по факту предполагаемого расистского поведения полузащитника «Тулузы» Арона Деннума .

Ранее главный тренер «Гавра » Дидье Дигар обвинил Деннума в расизме после матча команд в Лиге 1 (0:0) – норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека Симона Эбоно. Арон прокомментировал эпизод: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло».

Reuters передает, что прокуратура уже начала предварительное расследование.

«Важно подчеркнуть, что система правосудия будет преследовать все акты расизма. Недавно министр юстиции издал циркуляр, подчеркивающий необходимость борьбы с такими преступлениями, которые подрывают общие ценности нашей республики», – заявил прокурор Тулузы Давид Шармац.