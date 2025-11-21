  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
52

Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»

Прокуратура изучает жест игрока «Тулузы» в матче Лиги 1.

Прокуратура Тулузы начала разбирательство по факту предполагаемого расистского поведения полузащитника «Тулузы» Арона Деннума.

Ранее главный тренер «Гавра» Дидье Дигар обвинил Деннума в расизме после матча команд в Лиге 1 (0:0) – норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека Симона Эбоно. Арон прокомментировал эпизод: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло».

Reuters передает, что прокуратура уже начала предварительное расследование.

«Важно подчеркнуть, что система правосудия будет преследовать все акты расизма. Недавно министр юстиции издал циркуляр, подчеркивающий необходимость борьбы с такими преступлениями, которые подрывают общие ценности нашей республики», – заявил прокурор Тулузы Давид Шармац.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?3713 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
дискриминация
logoАрон Деннум
logoлига 1 Франция
logoТулуза
logoДидье Дигар
logoГавр
logoСимон Эбоно
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тихий о невыплате зарплаты в «Серике»: «Подвоха не чувствовал. Заплатили за первые 2-3 матча, были премиальные. Ждал большего»
3 минуты назад
ЦСКА проверит, как Романов подготовил «Спартак» после отставки Станковича, а вы можете получить фрибет за регистрацию от БЕТСИТИ
4 минуты назадРеклама
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
13 минут назад
Шевченко о дерби: «Милан» немного слабее «Интера», есть над чем работать. Модрич играет огромную роль и производит впечатление»
31 минуту назад
Исак купил сторожевого добермана за 30 000 фунтов. Форварду «Ливерпуля» угрожали расправой после игр сборной Швеции (The Sun)
48 минут назад
Гоцук расторгнет контракт с «Сериком». Защитник написал претензию из-за неисполнения финансовых обязательств (Legalbet)
49 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» принимает «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
сегодня, 11:01Live
Зампред Госдумы Жуков: «Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. На ЧМ-2018 не возникало проблем»
сегодня, 10:41
Буффон о сборной: «Италия расплачивается за ошибки прошлого. Мы опирались на Буффона, Каннаваро и Тотти, думая, что они вечны. Нужно начать с низов, работать с детьми»
сегодня, 10:35
Роднина о лимите на иностранных тренеров в РПЛ: «Испугались конкуренции, видимо. Но идея хорошая в плане поддержки своих кадров»
сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
3 минуты назадLive
«Бернли» – «Челси». Делап и Кукурелья играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
19 минут назад
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
19 минут назад
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
34 минуты назадВидео
«Оренбург» – «Балтика». Томпсон и Хиль играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 11:02Live
Кармо из ЦСКА о «Москва-Сити»: «Муравейник, где полно всего. Не очень приятный момент, что там много народу, но можно много чем заняться»
сегодня, 11:01
Радимов о фаворите дерби: «ЦСКА. «Спартак» стилистически им подходит, возвращаются Обляков, Мойзес и Алвес»
сегодня, 10:50
Петров считает, что «Балтика» может стать российским «Лестером»: «Уже и так всех удивили игрой и результатами. Нам сейчас все по силам»
сегодня, 10:30
«Парма» подписала 38-летнего вратаря Гуаиту на подмену травмированному Судзуки
сегодня, 10:17Фото
Массимо Каррера: «Спартак» и ЦСКА – главное противостояние в российском футболе. Особенный матч для футболистов и болельщиков»
сегодня, 09:49