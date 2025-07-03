Хартли – основной претендент на пост главного тренера «Локомотива» (Metaratings)
Боб Хартли может возглавить «Локомотив».
Канадский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива».
По информации Metaratings, менеджмент клуба ведет переговоры о контракте с канадским специалистом.
«Локомотив» ранее возглавлял Игорь Никитин, который в это межсезонье расторг договор с клубом и возглавил ЦСКА.
Боб Хартли работал в КХЛ с «Авангардом» и в сезоне-2020/21 вместе с командой выиграл Кубок Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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