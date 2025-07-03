Хартли – основной претендент на пост главного тренера «Локомотива» (Metaratings)

Боб Хартли может возглавить «Локомотив».

Канадский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива ».

По информации Metaratings, менеджмент клуба ведет переговоры о контракте с канадским специалистом.

«Локомотив» ранее возглавлял Игорь Никитин, который в это межсезонье расторг договор с клубом и возглавил ЦСКА.

Боб Хартли работал в КХЛ с «Авангардом » и в сезоне-2020/21 вместе с командой выиграл Кубок Гагарина.