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  • Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)
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Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)

Александр Медведев убеждает Ивана Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» затягивают переход нападающего в команду Валерия Карпина.

У «Зенита» есть право на первоочередный выкуп форварда «Крыльев Советов», которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока клубов. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за Сергеева 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых может сделать новый запрос.

По информации инсайдера Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» Александр Медведев звонит игроку и убеждает его перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Отмечается, что это является нарушением регламента.

Сам Иван хочет присоединиться к бело-голубым, добавляет Карпов.

Медведев отрицает, что «Зенит» препятствовал трансферу Сергеева в «Динамо»: «Людям лишь бы языки почесать»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИван Сергеев
возможные трансферы
logoАлександр Медведев
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