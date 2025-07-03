Глава правления «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Сам форвард хочет к бело-голубым (Иван Карпов)
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» затягивают переход нападающего в команду Валерия Карпина.
У «Зенита» есть право на первоочередный выкуп форварда «Крыльев Советов», которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока клубов. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за Сергеева 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых может сделать новый запрос.
По информации инсайдера Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» Александр Медведев звонит игроку и убеждает его перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Отмечается, что это является нарушением регламента.
Сам Иван хочет присоединиться к бело-голубым, добавляет Карпов.
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