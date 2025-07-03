«Зенит» представит Жерсона на матче со «Сьоном» 9 июля

«Зенит» планирует представить Жерсона Сантоса на матче со «Сьоном».

Об этом сообщил председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Ранее стало известно, что «Зенит» подпишет полузащитника «Фламенго », выплатив 25 млн евро отступных.

– Когда ждать приезда Жерсона в Санкт-Петербург?

– После нескольких дней отдыха он прибудет в расположение «Зенита». Игрок будет представлен на матче с «Сьоном », – сказал Медведев.

Товарищеский матч «Зенита» и «Сьона» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.