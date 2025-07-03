«Зенит» представит Жерсона на матче со «Сьоном» 9 июля
«Зенит» планирует представить Жерсона Сантоса на матче со «Сьоном».
Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Ранее стало известно, что «Зенит» подпишет полузащитника «Фламенго», выплатив 25 млн евро отступных.
– Когда ждать приезда Жерсона в Санкт-Петербург?
– После нескольких дней отдыха он прибудет в расположение «Зенита». Игрок будет представлен на матче с «Сьоном», – сказал Медведев.
Товарищеский матч «Зенита» и «Сьона» состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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