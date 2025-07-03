Семак про Вегу: «Он может сыграть в четверке и с тройкой центральных защитников. Дуглас и Горшков могут выйти в центре поля. Все получат игровое время»

Сергей Семак прокомментировал трансфер Романа Веги.

– «Зенит» объявил о подписании Романа Веги. В каком амплуа вы его видите?

– Посмотрим сейчас, как ему комфортно.

Он может сыграть и в четверке защитников, может и с тройкой центральных защитников.

Это игрок достаточно быстрый, креативный. Мы уже посмотрим, исходя из его состояния и той конкуренции, которая у нас есть, как лучше его использовать.

Что касается и Дугласа , и Горшкова – это те футболисты, которые могут сыграть в центре поля. И в этом отношении не вижу проблем, потому что игровое время получат все.

Главное, чтобы были в хорошей форме, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак .