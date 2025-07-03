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Елена Исинбаева полностью погасила задолженность перед налоговой службой в России (PostNews)

Елена Исинбаева полностью погасила долги в России.

Ранее сообщалось, что спортсменке заблокировали три банковских счета в РФ из-за ее задолженности перед Федеральной налоговой службой. Также говорилось о ее долгах за коммунальные услуги. 

По информации издания «Постньюс», задолженность Исинбаевой в размере 1,5 млн рублей (как минимум треть суммы была связана с просроченными коммунальными платежами) погашена полностью. Счета спортсменки теперь разморожены, а исполнительные производства в ее отношении – закрыты.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, рекордсменка мира. Сейчас она живет в Испании. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: PostNews
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