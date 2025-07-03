Андрей Мостовой за кричалку «##### «Спартак», #####» оштрафован на 75 000 рублей

Андрей Мостовой наказан комитетом по этике за кричалку про «Спартак».

На матче легенд «Зенита » полузащитник в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».

«В связи с допущенными футболистом ФК «Зенит» Мостовым Андреем Андреевичем нарушениями статьи 15 регламента РФС по этике применить к футболисту ФК «Зенит» Мостовому Андрею Андреевичу санкцию в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей», – говорится в сообщении на сайте РФС .

Зобнин о кричалке Мостового про «Спартак»: «Мы все в одной лодке, нужно немножечко уважать друг друга. Он извинился, никаких проблем»