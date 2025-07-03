Андрей Мостовой за кричалку «##### «Спартак», #####» оштрафован на 75 000 рублей
Андрей Мостовой наказан комитетом по этике за кричалку про «Спартак».
На матче легенд «Зенита» полузащитник в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
«В связи с допущенными футболистом ФК «Зенит» Мостовым Андреем Андреевичем нарушениями статьи 15 регламента РФС по этике применить к футболисту ФК «Зенит» Мостовому Андрею Андреевичу санкцию в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей», – говорится в сообщении на сайте РФС.
Зобнин о кричалке Мостового про «Спартак»: «Мы все в одной лодке, нужно немножечко уважать друг друга. Он извинился, никаких проблем»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21190 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
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