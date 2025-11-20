«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
Владислав Сарвели покинет «Локомотив».
«Локомотив» расстанется как минимум с тремя футболистами этой зимой.
«Чемпионат» утверждает, что команду покинут Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Данила Годяев. Кого-то из них продадут, кого-то отправят в аренду.
Отмечается, что «Спартак» может вернуть из аренды Данила Пруцева, но инсайдер Иван Карпов убежден, что такой вариант развития событий исключен.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
