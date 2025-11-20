«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)

Владислав Сарвели покинет «Локомотив».

«Локомотив » расстанется как минимум с тремя футболистами этой зимой.

«Чемпионат» утверждает, что команду покинут Владислав Сарвели , Никита Салтыков и Данила Годяев . Кого-то из них продадут, кого-то отправят в аренду.

Отмечается, что «Спартак » может вернуть из аренды Данила Пруцева, но инсайдер Иван Карпов убежден , что такой вариант развития событий исключен.