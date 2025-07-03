КХЛ опубликовала даты 1-й домашней игры каждого клуба в новом сезоне. Кубок Открытия пройдет 5 сентября, «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 8-го, СКА с «Трактором» – 12-го
КХЛ опубликовала даты первых домашних матчей каждого клуба лиги.
Ранее стало известно, что Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором» пройдет 5 сентября в Ярославле.
«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 8 сентября, СКА с «Трактором» проведут матч 12 сентября.
Позднее всех первый домашний матч в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ проведет минское «Динамо». 22 сентября команда из Беларуси примет «Барыс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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