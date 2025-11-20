Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
Садьо Мане: не видел таких игроков, как Роналду.
Садьо Мане призвал игроков равняться на Криштиану Роналду.
«Криштиану – пример для подражания для каждого футболиста на свете.
Это Криштиану – с его менталитетом, жаждой победы, высоким уровнем профессионализма.
Я никогда не видел таких игроков прежде», – сказал вингер «Аль-Насра» в интервью Рио Фердинанду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
