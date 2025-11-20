Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»

Садьо Мане: не видел таких игроков, как Роналду.

Садьо Мане призвал игроков равняться на Криштиану Роналду .

«Криштиану – пример для подражания для каждого футболиста на свете.

Это Криштиану – с его менталитетом, жаждой победы, высоким уровнем профессионализма.

Я никогда не видел таких игроков прежде», – сказал вингер «Аль-Насра » в интервью Рио Фердинанду.