Юран о работе в Турции: «В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Хотелось бы подчеркнуть – это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую не поехал бы ни за какие деньги»
Российский специалист ранее был назначен главным тренером турецкого клуба «Серик Беледиеспор», который выступает во втором по силе дивизионе.
– С какими чувствами и эмоциями начинаете новый жизненный и профессиональный этап?
– Только с положительными.
У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике – это городок типа Белека – покупал с переводчиком сим-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает.
Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: «Сергей, я болельщик «Серикспора» – будем болеть за вас. Удачи!» Было приятно.
Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда еще даже не начал работу. Конечно, и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным.
В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть: это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги, – сказал Сергей Юран.