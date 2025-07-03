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  • Юран о работе в Турции: «В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Хотелось бы подчеркнуть – это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую не поехал бы ни за какие деньги»
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Юран о работе в Турции: «В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Хотелось бы подчеркнуть – это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую не поехал бы ни за какие деньги»

Сергей Юран поделился мыслями о работе в турецком клубе.

Российский специалист ранее был назначен главным тренером турецкого клуба «Серик Беледиеспор», который выступает во втором по силе дивизионе.

– С какими чувствами и эмоциями начинаете новый жизненный и профессиональный этап?

– Только с положительными.

У болельщиков тоже ожидания большие. На днях в Серике – это городок типа Белека – покупал с переводчиком сим-карту. Вдруг кто-то по спине ладошкой аккуратно хлопает.

Оборачиваюсь: стоит взрослый турок с другом. Говорит: «Сергей, я болельщик «Серикспора» – будем болеть за вас. Удачи!» Было приятно.

Газеты писали о назначении российского тренера, но я тогда еще даже не начал работу. Конечно, и сам в ожидании. Новый чемпионат, сезон обещает быть интересным.

В России пишут, что Юран поехал во вторую лигу. Поэтому мне хотелось бы еще раз подчеркнуть: это первая лига. Выше только Суперлига. Во вторую я бы не поехал ни за какие деньги, – сказал Сергей Юран.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Д2 Турция
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