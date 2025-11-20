  • Спортс
  Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»


Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»

Головин о ЧМ-2018: одной игрой развернули всю страну.

Александр Головин вспомнил, как в России отреагировали на первую победу сборной на ЧМ-2018.

– Помимо хорошего результата сборной и статуса звезды, что дал вам чемпионат мира 2018 года?

– Очень сильные эмоции. Помню, после первой игры, когда мы поехали в Новогорск, выиграв 5:0, смотрел в окно, видел, что творится. Никогда не думал, что в России может так страна реагировать на то, что мы просто выиграли. Да, первую игру на чемпионате мира, матч открытия, но одну игру.

А до этого на нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных играх. И за одну игру мы развернули буквально всю страну в противоположную сторону, все начали нас любить. Я посмотрел, какая реакция, насколько любят все футбол. Я даже близко не представлял, что такое возможно, – сказал полузащитник «Монако».

