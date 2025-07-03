«Реал» и Алонсо не будут препятствовать уходу Родриго этим летом. «Арсенал» провел предварительные переговоры с агентами вингера (The Athletic)

«Реал» открыт к уходу Родриго этим летом.

По информации The Athletic, отец и агент бразильского вингера выражал клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Его жалобы наряду с неудачными выступлениями футболиста привели к тому, что «Реал » решил не препятствовать уходу Родриго, если он захочет покинуть команду. Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо также не возражает против ухода бразильца.

Сообщается, что «Арсенал » несколько недель назад провел предварительные переговоры с представителями Родриго о возможном трансфере. Вингер нравится тренерскому штабу «канониров», его подписание обсуждалось в клубе во второй половине прошедшего сезона.

В минувшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .