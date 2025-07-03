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«Реал» и Алонсо не будут препятствовать уходу Родриго этим летом. «Арсенал» провел предварительные переговоры с агентами вингера (The Athletic)

«Реал» открыт к уходу Родриго этим летом.

По информации The Athletic, отец и агент бразильского вингера выражал клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Его жалобы наряду с неудачными выступлениями футболиста привели к тому, что «Реал» решил не препятствовать уходу Родриго, если он захочет покинуть команду. Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо также не возражает против ухода бразильца.

Сообщается, что «Арсенал» несколько недель назад провел предварительные переговоры с представителями Родриго о возможном трансфере. Вингер нравится тренерскому штабу «канониров», его подписание обсуждалось в клубе во второй половине прошедшего сезона.

В минувшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoРодриго
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoАрсенал
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