Карпин о госфинансировании: «Если его убрать, рынок станет реальным, завышенных зарплат не будет ни у кого. В Финляндии клубы живут на 20 млн евро и даже меньше»

Валерий Карпин высказался о госфинансировании в российском футболе.

– Почему, на ваш взгляд, клубы до сих пор зависят от госкомпаний и бюджета?

– Вопрос поставлен неверно. Клубы не зависят. Если убрать сейчас у каждого клуба или у тех, у кого она есть, господдержку (что подразумевается под господдержкой – это отдельный вопрос), клубы будут существовать, просто на другие средства.

Возьмем, к примеру, европейский клуб, у которого бюджет 100 млн евро, из которых 80 млн – господдержка. Останется 20 млн. И, соответственно, на эти 20 млн евро клубу придется жить. Что произойдет? Разве клубы во всем мире не живут на 20 млн евро? В Финляндии клубы живут на 20 млн евро и даже на меньшие деньги.

– А уменьшение финансирования футбола от госкомпаний улучшит наш футбол? Рынок станет более живым?

– Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.