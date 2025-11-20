Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
Президент «Ливерпуля»: Виртц может выиграть «Золотой мяч».
Том Вернер объяснил решение «Ливерпуля» купить Флориана Виртца у «Байера».
«Когда у вас есть возможность подписать игроков такого уровня, ею надо пользоваться. Возьмем Флориана Виртца, поразительно талантливого игрока. Возможно, он выиграет «Золотой мяч».
Даже если хотя бы половина того, что о нем говорили, окажется правдой, он внесет огромный вклад в нашу игру», – сказал президент «Ливерпуля» в интервью для книги Walk On: Inside Arne Slot’s Liverpool, посвященной первому сезону тренера Арне Слота в команде.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?3707 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости