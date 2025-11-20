Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»

Президент «Ливерпуля»: Виртц может выиграть «Золотой мяч».

Том Вернер объяснил решение «Ливерпуля» купить Флориана Виртца у «Байера».

«Когда у вас есть возможность подписать игроков такого уровня, ею надо пользоваться. Возьмем Флориана Виртца , поразительно талантливого игрока. Возможно, он выиграет «Золотой мяч».

Даже если хотя бы половина того, что о нем говорили, окажется правдой, он внесет огромный вклад в нашу игру», – сказал президент «Ливерпуля » в интервью для книги Walk On: Inside Arne Slot’s Liverpool, посвященной первому сезону тренера Арне Слота в команде.