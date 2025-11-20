  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
53

Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»

Президент «Ливерпуля»: Виртц может выиграть «Золотой мяч».

Том Вернер объяснил решение «Ливерпуля» купить Флориана Виртца у «Байера».

«Когда у вас есть возможность подписать игроков такого уровня, ею надо пользоваться. Возьмем Флориана Виртца, поразительно талантливого игрока. Возможно, он выиграет «Золотой мяч».

Даже если хотя бы половина того, что о нем говорили, окажется правдой, он внесет огромный вклад в нашу игру», – сказал президент «Ливерпуля» в интервью для книги Walk On: Inside Arne Slot’s Liverpool, посвященной первому сезону тренера Арне Слота в команде.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?3707 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoФлориан Виртц
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Том Вернер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуайт Йорк: «Проблема «Ливерпуля» – это Виртц, но Слот должен разобраться, смогут ли Экитике и Исак забивать вместе. Они могут представлять большую угрозу для соперников»
15 ноября, 10:49
«Виртц невероятно одарен технически и способен диктовать игру, он похож на Модрича. Фанатам и экспертам нужно поддержать Флориана». Бентли о хавбеке «Ливерпуля»
12 ноября, 18:05
Невилл о Виртце: «Против «Ман Сити» он смотрелся как ребенок, его просто растерзали. За него заплатили больше 100 млн фунтов, скоро ему придется себя показывать»
10 ноября, 14:37
Главные новости
Тихий о невыплате зарплаты в «Серике»: «Подвоха не чувствовал. Заплатили за первые 2-3 матча, были премиальные. Ждал большего»
3 минуты назад
ЦСКА проверит, как Романов подготовил «Спартак» после отставки Станковича, а вы можете получить фрибет за регистрацию от БЕТСИТИ
4 минуты назадРеклама
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
13 минут назад
Шевченко о дерби: «Милан» немного слабее «Интера», есть над чем работать. Модрич играет огромную роль и производит впечатление»
31 минуту назад
Исак купил сторожевого добермана за 30 000 фунтов. Форварду «Ливерпуля» угрожали расправой после игр сборной Швеции (The Sun)
48 минут назад
Гоцук расторгнет контракт с «Сериком». Защитник написал претензию из-за неисполнения финансовых обязательств (Legalbet)
49 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» принимает «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
сегодня, 11:01Live
Зампред Госдумы Жуков: «Не думаю, что продажа пива на стадионах повлечет за собой пагубный эффект. На ЧМ-2018 не возникало проблем»
сегодня, 10:41
Буффон о сборной: «Италия расплачивается за ошибки прошлого. Мы опирались на Буффона, Каннаваро и Тотти, думая, что они вечны. Нужно начать с низов, работать с детьми»
сегодня, 10:35
Роднина о лимите на иностранных тренеров в РПЛ: «Испугались конкуренции, видимо. Но идея хорошая в плане поддержки своих кадров»
сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
3 минуты назадLive
«Бернли» – «Челси». Делап и Кукурелья играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
19 минут назад
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
19 минут назад
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
34 минуты назадВидео
«Оренбург» – «Балтика». Томпсон и Хиль играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 11:02Live
Кармо из ЦСКА о «Москва-Сити»: «Муравейник, где полно всего. Не очень приятный момент, что там много народу, но можно много чем заняться»
сегодня, 11:01
Радимов о фаворите дерби: «ЦСКА. «Спартак» стилистически им подходит, возвращаются Обляков, Мойзес и Алвес»
сегодня, 10:50
Петров считает, что «Балтика» может стать российским «Лестером»: «Уже и так всех удивили игрой и результатами. Нам сейчас все по силам»
сегодня, 10:30
«Парма» подписала 38-летнего вратаря Гуаиту на подмену травмированному Судзуки
сегодня, 10:17Фото
Массимо Каррера: «Спартак» и ЦСКА – главное противостояние в российском футболе. Особенный матч для футболистов и болельщиков»
сегодня, 09:49