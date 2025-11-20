«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»

«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses.

«Манчестер Юнайтед » опубликовал сообщение в связи со смертью бывшего басиста рок-группы The Stone Roses Гари Маунфилда.

«Манчестер Юнайтед» глубоко опечален новостью о том, что Гари «Мани» Маунфилд, любимый басист The Stone Roses, скончался в возрасте 63 лет.

Завзятый «красный» и друг клуба на всю жизнь, Мани прославился как часть знаковой манчестерской группы 1980-х и 1990-х годов. Музыка Мани продолжает звучать на каждом матче на «Олд Траффорд », композиция This Is the One сигнализирует о выходе команд из тоннеля. Это всегда вызывало у него гордость, когда он посещал матчи с семьей. Клуб был частью его ДНК, и он гордился тем, что является «красным».

Мани был частью истории Манчестера, и его будет сильно недоставать всем, кто его знал и любил. Мысли клуба в это время с его семьей и друзьями», – говорится в публикации.