Вендел задерживается из-за поиска нового клуба. Хавбек «Зенита» ждет предложений в ближайшую неделю (Metaratings)
Вендел еще не вернулся в «Зенит» из-за желания сменить команду.
По данным Metaratings, агенты полузащитника ведут поиск нового клуба для своего клиента и рассчитывают получить предложение в ближайшую неделю.
Этим и обусловлено то, что бразилец до сих пор не прибыл в расположение петербуржцев.
Медведев сообщил, что Вендел «ожидается до конца недели». Ранее председатель правления «Зенита» говорил, что хавбек «купил билеты и прибудет в расположение 1 июля»
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21617 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости