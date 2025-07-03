Вендел задерживается из-за поиска нового клуба. Хавбек «Зенита» ждет предложений в ближайшую неделю (Metaratings)

Вендел еще не вернулся в «Зенит» из-за желания сменить команду.

По данным Metaratings, агенты полузащитника ведут поиск нового клуба для своего клиента и рассчитывают получить предложение в ближайшую неделю.

Этим и обусловлено то, что бразилец до сих пор не прибыл в расположение петербуржцев.

Медведев сообщил, что Вендел «ожидается до конца недели». Ранее председатель правления «Зенита» говорил, что хавбек «купил билеты и прибудет в расположение 1 июля»