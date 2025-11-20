Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»

Ули Хенесс: Кейн на уровне Герда Мюллера и Левандовского.

«За нас в разные годы играли прекрасные футболисты, такие как Герд Мюллер, Элбер, Роберт Левандовски. Кейн совершенно точно на том же уровне, хотя Герд также выигрывал чемпионат мира и завоевал невероятно много трофеев. Но показатели Кейна просто топовые.

Больше всего в нем мне нравится то, что поначалу он был форвардом, который в штрафной ждал, когда мяч до него дойдет. Теперь он уже стал плеймейкером, завершителем атак и – главное – футболистом с характером, который вдохновляет остальных», – отметил почетный президент «Баварии».