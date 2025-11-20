  • Спортс
  • Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
74

Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»

Губерниев о «Спартаке»: есть Шалимов, Юран, Карпин свободен.

Дмитрий Губерниев хочет видеть в «Спартаке» тренера из России.

«Должны назначить российского тренера. У нас есть Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов.

Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», – сказал комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
