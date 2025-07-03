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Уимблдон. 2-й круг. Мирра Андреева встретится с Бронцетти, В. Кудерметова – с Наварро, Калинская – с Таусон, Александрова – с Ламенс, Швентек – с Макнелли

Мирра Андреева сыграет с Лючией Бронцетти во втором круге «Уимблдона».

Вероника Кудерметова встретится с Эммой Наварро, Екатерина Александрова – с Сьюзан Ламенс.

Анна Калинская поборется с Кларой Таусон, Людмила Самсонова – с Юлией Стародубцевой, Анастасия Захарова – с Даяной Ястремской.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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