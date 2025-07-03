Уимблдон. 2-й круг. Мирра Андреева встретится с Бронцетти, В. Кудерметова – с Наварро, Калинская – с Таусон, Александрова – с Ламенс, Швентек – с Макнелли
Мирра Андреева сыграет с Лючией Бронцетти во втором круге «Уимблдона».
Вероника Кудерметова встретится с Эммой Наварро, Екатерина Александрова – с Сьюзан Ламенс.
Анна Калинская поборется с Кларой Таусон, Людмила Самсонова – с Юлией Стародубцевой, Анастасия Захарова – с Даяной Ястремской.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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