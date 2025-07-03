Плющев о переезде «Куньлуня» на «СКА-Арену»: «Это выглядит странно. Думаю, трибуны не будут заполняться так, как было в прошлом сезоне»

Владимир Плющев высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».

«Ничего не могу толком сказать, так как не понимаю, чем вызвано такое решение. Думаю, на «СКА-Арене» у «Куньлуня » трибуны не будут заполняться так, как они заполнялись в прошлом сезоне.

Чем вызвано это решение, мне сложно сказать, тут нужно быть в кулуарах. Почему «Куньлунь» меняет Москву на Питер, имея уже наработанные связи в первом городе? Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Но со стороны это выглядит странно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.