«Вина Писарского в манипулировании результатом матча «Сочи» – «Пари НН» не доказана. Расцениваю решение РФС как успешное». Юрист игрока – о дисквалификации на 4 года

Юрист Владимира Писарского прокомментировал дисквалификацию игрока «Сочи» по делу о ставках.

РФС отстранил футболиста на четыре года, три из которых носят условный характер.

«Заседание комитета РФС по этике закончилось. Решение принято.

Применили санкцию исключительно по ст. 18. Регламента РФС по этике (ставка) – 4 года отстранения от связанной с футбольной деятельности, из них один год реального срока, 3 года условного, 2 года испытательный срок.

По обвинениям Департамента защиты игры РФС и Митрофанова в манипулировании Писарским результатом матча «Сочи» – «Пари НН» отказано, вина не доказана.

Расцениваю данное решение при сложившихся обстоятельствах, как успешное.

Писарский не удалялся специально и не манипулировал результатом матча, намеренно влияя на него!» – написал Антон Смирнов в телеграме.

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