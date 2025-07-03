  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Вина Писарского в манипулировании результатом матча «Сочи» – «Пари НН» не доказана. Расцениваю решение РФС как успешное». Юрист игрока – о дисквалификации на 4 года
9

«Вина Писарского в манипулировании результатом матча «Сочи» – «Пари НН» не доказана. Расцениваю решение РФС как успешное». Юрист игрока – о дисквалификации на 4 года

Юрист Владимира Писарского прокомментировал дисквалификацию игрока «Сочи» по делу о ставках.

РФС отстранил футболиста на четыре года, три из которых носят условный характер.

«Заседание комитета РФС по этике закончилось. Решение принято.

Применили санкцию исключительно по ст. 18. Регламента РФС по этике (ставка) – 4 года отстранения от связанной с футбольной деятельности, из них один год реального срока, 3 года условного, 2 года испытательный срок.

По обвинениям Департамента защиты игры РФС и Митрофанова в манипулировании Писарским результатом матча «Сочи» – «Пари НН» отказано, вина не доказана.

Расцениваю данное решение при сложившихся обстоятельствах, как успешное.

Писарский не удалялся специально и не манипулировал результатом матча, намеренно влияя на него!» – написал Антон Смирнов в телеграме.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Антон Смирнов агент
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoРФС
Ставки на спорт
logoСочи
Ставки на сегодня
logoпремьер-лига Россия
Ставки на футбол
Комитет по этике
происшествия
logoКрылья Советов
logoПари НН
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Писарского отстранили от футбола на 4 года, три из них – условно. Игрока подозревали в ставках на матч со своим участием
8835 минут назад
«Бавария» и букмекер Betano подписали спонсорский контракт до 2028 года
сегодня, 11:45
Соболенко – единственная из топ-5 рейтинга WTA, добравшаяся до 3-го круга «Уимблдона». 1.55 – не дойдет до финала
сегодня, 11:20
ЕРАИ может получить контроль над платежами и контентом в видеоиграх
сегодня, 10:59
Россиянин выиграл 2,6 млн рублей, поставив на победу Соболенко в первом сете против Бузковой при счете 5:6
сегодня, 10:41
Глава ЕРАИ Грачев о создании РСФ: «Спортивные федерации опасались, что финансирование сократится. Минспорт провел разъяснительные совещания, и федерации успокоились»
сегодня, 09:45
Число наземных букмекерских клубов в России за 2 года уменьшилось на 170 пунктов (Sportclan)
сегодня, 09:18
Первая лига объявила о завершении трехлетнего партнерства с БК «Мелбет»
сегодня, 08:51
«Бавария» – фаворит на подписание Рэшфорда. Вероятность перехода за пару дней выросла с 17% до 40%
11сегодня, 08:25
Писарский подал заявление в полицию на РФС и букмекерскую компанию. Его подозревают в ставке на матч со своим участием
125сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Адвокат владельца «Торпедо» про аккаунт судьи Перезвы в нелегальной БК: «Если это действительно правда, возникает очень много вопросов»
7вчера, 12:03
Эксперты BB Tennis о главных фаворитах и «темных лошадках» Уимблдона-2025
1 июля, 17:13Промо
«Интрига будет жива до конца – и те, и другие не прочь вписать себя в историю КЧМ». Прогноз Вадима Высоцкого на матч «Реал» – «Ювентус»
1 июля, 12:48
«Ювентус» забил всем соперникам в группе, «Реал» не пропустил только от «Зальцбурга». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
1 июля, 11:13
«Реал» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча 1/8 финала КЧМ
1 июля, 10:46Промо
Гол Анхеля Ди Марии в конце матча «Бенфики» и «Челси» принес клиенту «Лиги Ставок» 18,8 млн рублей
1 июля, 08:11Промо
Продолжается розыгрыш OLIMPBET Voyage: на кону поездка на теннисный Masters в Шанхае
30 июня, 13:32Промо
Blatosphera – победитель выставочного турнира Лига Ставок Media Basket в Челябинске
30 июня, 12:12Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Флуминенсе»
30 июня, 11:26Промо
«Аль-Хилаль» забивал в 47 из 49 матчей сезона. 1.65 – саудовский клуб забьет «Сити»
30 июня, 09:59