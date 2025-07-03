Жерсон расстроен, что не смог перейти в «Аль-Наср». Хавбек мог получать 30 млн евро в год в Саудовской Аравии (Globo)
Жерсон сожалеет из-за того, что не перешел в «Аль-Наср».
«Зенит» выплатил «Фламенго» отступные в размере 25 миллионов евро за 28-летнего бразильца.
Хавбек принял предложение петербургского клуба, но уже после этого «Аль-Наср» проявил интерес к нему.
Как сообщает Globo, бразилец сожалел, что не принял предложение от команды, за которую выступает Криштиану Роналду.
Отмечается, что Жерсон за четыре года контракта в России получит гораздо меньше, чем заработал бы за два года в Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» был готов платить футболисту 30 миллионов евро в год, пишет Globo.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21181 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости