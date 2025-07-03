Переход Сергеева в «Динамо» затягивается из-за нового предложения «Спартака» на 401 млн рублей и права «Зенита» повторить его («РБ Спорт»)
«Зенит» и «Спартак» затягивают переход Ивана Сергеева в «Динамо».
Как сообщает «РБ Спорт», у «Зенита» есть право на первоочередный выкуп форварда «Крыльев Советов», которое подразумевает возможность повторить предложения других претендующих на игрока клубов. 1 июля «Спартак», ранее предлагавший за Сергеева 400 млн рублей, увеличил предложение до 401 млн, после чего клуб из Санкт-Петербурга получил еще 3 дня, в течение которых может сделать новый запрос.
Также утверждается, что Сергеева убеждают перейти в «Спартак» высокопоставленные жители Санкт-Петербурга. Сам футболист заинтересован в переходе в «Динамо», что связано, прежде всего, с игровой практикой.
Отмечается, что «Зенит» может затягивать трансфер с целью осложнить бело-голубым начало предстоящего сезона.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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