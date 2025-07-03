«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)

«Спартак» ищет нападающего на замену Манфреду Угальде.

Ранее сообщалось , что игрока пытается подписать «Фейеноорд ». По данным Voetbal International, «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу », красно-белые активно ищут нападающего в связи с возможным уходом Угальде.

Существует вероятность, что костариканец покинет московский клуб этим летом.

Угальде перешел в «Спартак » из «Твенте» зимой 2024 года за 13+2 млн евро. В прошедшем сезоне Манфред стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ , забив 17 голов в 29 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .