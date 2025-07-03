«Спартак» активно ищет нападающего на замену Угальде. Костариканца хочет купить «Фейеноорд» («СЭ»)
«Спартак» ищет нападающего на замену Манфреду Угальде.
Ранее сообщалось, что игрока пытается подписать «Фейеноорд». По данным Voetbal International, «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», красно-белые активно ищут нападающего в связи с возможным уходом Угальде.
Существует вероятность, что костариканец покинет московский клуб этим летом.
Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года за 13+2 млн евро. В прошедшем сезоне Манфред стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?20340 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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