Уимблдон. 2-й круг. Синнер встретится с Вукичем, Джокович – с Эвансом, Дрэйпер – с Чиличем, де Минаур – с Казо
Янник Синнер поборется с Александром Вукичем во втором круге «Уимблдона».
Новак Джокович встретится с Дэном Эвансом.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости