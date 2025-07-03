Вега перешел в «Зенит». Аргентинский защитник подписал 5-летний контракт
Роман Вега перешел в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере 21-летнего защитника «Архентинос Хуниорс». Контракт «Зенита» с Вегой рассчитан на 5 лет.
В этом году Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Статистику аргентинца можно изучить здесь.
Изображение: t.me/fczenit
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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