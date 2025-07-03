Вега перешел в «Зенит». Аргентинский защитник подписал 5-летний контракт

Роман Вега перешел в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о трансфере 21-летнего защитника «Архентинос Хуниорс ». Контракт «Зенита » с Вегой рассчитан на 5 лет.

В этом году Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Статистику аргентинца можно изучить здесь .

Изображение: t.me/fczenit