Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»

Мовсесьян о «Спартаке»: хотим играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова.

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян хочет, чтобы игра «Спартака» была узнаваемой.

– «Спартак-2», молодежка, юношеские команды. Какие перед вами задачи?

– Одна из главных – сделать так, чтобы в 17 лет ребята не выпускались из академии в свободное плавание, а попадали в «Спартак-2» и оставались в клубе.

Такая система используется во всем мире, ее давно пора применить и здесь. В предыдущем клубе тоже просил сделать нечто похожее: чтобы из академии все игроки отправлялись в U19, а не пропадали.

Эта структура помогает не терять игроков, а тренеры академии и второй команды не кивают друга на друга. Когда одни говорят, что мы их выпустили в 17 лет, а дальше уже не наше дело, а другие жалуются, что им полуфабрикаты присылают. Теперь тренеры и снизу, и сверху делают общее дело.

– Получается, в «Спартаке», как в Европе, будут держать ребят до 21 года?

– Совершенно верно. У конкурентов есть такое: например, у «Краснодара». Так что «Спартак-2» будет комплектоваться игроками 2007, 2008, 2009 годов рождения.

– Что еще изменится в академии, кроме того, что ее частью станут молодежка и «Спартак-2»?

– Мы хотим создать единую методику работы для команд разных возрастов – от «Спартака-2» и ниже. Футболисты еще в детстве будут иметь представление, что их ждет в будущем. И, переходя в команду ЮФЛ, U19 или в «Спартак-2», будут знакомы с требованиями.

В идеале – чтобы дальнейший подбор тренера для основного «Спартака» был ориентирован на тот футбол, в который играют юношеские и молодежные команды. В общем, мы хотим свою идентификацию.

– В академии будут стеночки и забегания, а главный тренер «Спартака» должен быть сторонником кружевного футбола?

– Как это назвать – уже детали, но мы хотим играть в интеллектуальный футбол имени Федора Черенкова. Запрос такой, чтобы мы футболки переодели, а все равно было видно, кто из этих двух команд «Спартак».

– Получается, что-то вроде голландской системы, где команды всех возрастов используют 4-3-3?

– Да, единая методика, но она не ограничивается условно младшими возрастами, а поддерживается до конца. Хочется, чтобы всем было понятно, где на футбольном поле «Спартак».

– А если руководство первой команды назначит харизматичного тренера, который будет весь матч выбивать на Ливая Гарсию?

– Решение по тренеру принимают руководители, но наша цель – создать единую систему подготовки. Если все получится, думаю, при выборе тренера в первую команду эта идентификация будет учитываться, – сказал Мовсесьян в интервью Спортсу”.

Зачем в «Спартак» пришел бывший спортивный директор ЦСКА? Большое интервью Спортсу’‘