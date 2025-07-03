«Боруссия» объявила о переходе Гиттенса в «Челси». За 20-летнего вингера заплатят 55 млн фунтов
«Боруссия» Дортмунд сообщила о переходе Джейми Гиттенса в «Челси».
Немецкий клуб подтвердил договоренность о трансфере 20-летнего вингера в английскую команду.
Отмечается, что футболист и лондонцы согласовывают последние условия личного контракта.
Ранее появилась информация, что дортмундцы получат около 55 миллионов фунтов за игрока.
В прошлом сезоне Джейми Гиттенс забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах Бундеслиги, проводя в среднем 55 минут на поле.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Боруссии»
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