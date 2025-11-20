Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
Президент «Барселоны»: возвращение Месси – это нереалистично.
Жоан Лапорта исключает переход Лионеля Месси в «Барселону».
«Возвращение Лео Месси в качестве футболиста – это нереалистично. Сейчас у него есть контракт с «Интер Майами».
Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. Это сложно, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед», – приводит слова президента «Барселоны» инсайдер Фабрицио Романо.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?3710 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости