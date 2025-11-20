Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»

Президент «Барселоны»: возвращение Месси – это нереалистично.

Жоан Лапорта исключает переход Лионеля Месси в «Барселону».

«Возвращение Лео Месси в качестве футболиста – это нереалистично. Сейчас у него есть контракт с «Интер Майами ».

Клуб работает над проектом для сегодняшнего дня и будущего. Это сложно, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед», – приводит слова президента «Барселоны» инсайдер Фабрицио Романо.