«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по Угальде. Форвард не против вернуться в Эредивизи, сделка не исключена (Voetbal International)

«Фейеноорд» пытается подписать Манфреда Угальде.

Как сообщает Voetbal International, «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.

«Фейеноорд » по-прежнему надеется подписать Угальде, считая, что он идеально подойдет игре команды, однако осуществить трансфер будет сложно. При этом отмечается, что костариканец не против вернуться в чемпионат Нидерландов.

Угальде перешел в «Спартак » из «Твенте» зимой 2024 года за 13+2 млн евро . В прошедшем сезоне Манфред стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ , забив 17 голов в 29 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .