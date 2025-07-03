«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по Угальде. Форвард не против вернуться в Эредивизи, сделка не исключена (Voetbal International)
«Фейеноорд» пытается подписать Манфреда Угальде.
Как сообщает Voetbal International, «Спартак» отклонил первое предложение роттердамского клуба, но не исключает продажи форварда.
«Фейеноорд» по-прежнему надеется подписать Угальде, считая, что он идеально подойдет игре команды, однако осуществить трансфер будет сложно. При этом отмечается, что костариканец не против вернуться в чемпионат Нидерландов.
Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года за 13+2 млн евро. В прошедшем сезоне Манфред стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 17 голов в 29 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
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