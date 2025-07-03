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  • Жота перенес операцию на легких, врачи не рекомендовали ему перелеты. Форвард «Ливерпуля» ехал в Сантандер, чтобы на пароме вернуться в Великобританию (CNN Portugal)
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Жота перенес операцию на легких, врачи не рекомендовали ему перелеты. Форвард «Ливерпуля» ехал в Сантандер, чтобы на пароме вернуться в Великобританию (CNN Portugal)

Диогу Жота перенес операцию на легких и не мог летать перед гибелью в ДТП.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Как передает Mirror со ссылкой на CNN Portugal, нападающий отправился в дорогу, чтобы вернуться в Ливерпуль. Предсезонная подготовка «красных» начнется на следующей неделе.

До этого португалец перенес операцию на легких, и врачи посоветовали ему не летать. Игрок планировал вернуться в Англию вместе со своим братом. Они направлялись в Сантандер с ночной остановкой в ​​Бенавенте и должны были сесть на паром в Портсмут.

«Ему сделали операцию на легких, и после этого ему посоветовали не летать.

Он направлялся в северный испанский портовый город Сантандер, чтобы сесть на паром и добраться до Великобритании, а затем продолжить путь на машине, как только он прибудет в Великобританию.

Он ехал в Ливерпуль со своим братом», – сообщил журналист CNN Portugal Руй Лаура.

Жота провел некоторое время в Португалии после победы со сборной в финале Лиги Наций 8 июня. За 11 дней до гибели состоялась его свадьба.

Автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины, сообщила Гражданская гвардия Испании

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mirror
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