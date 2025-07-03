Орлов перешел в «Сан-Хосе». Контракт – на 2 года, кэпхит – 6,5 млн долларов

Защитник Дмитрий Орлов стал игроком «Сан-Хосе».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата составит 6,5 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Каролину» и набрал 28 (6+22) очков в 76 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+16» (2-й показатель в команде) и 24 минутах штрафа. Также в его активе 101 силовой прием (5-й показатель в команде) и 60 блоков (6-й). Среднее время на льду – 20:00.

В плей-офф на его счету 15 игр и 4 (0+4) балла.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Дмитрия Орлова 867 матчей и 327 (76+251) очков. В плей-офф – 107 игр и 41 (4+37) балл. В 2018 году игрок стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,75 млн долларов.