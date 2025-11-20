«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома

«Росарио Сентраль» признан чемпионом лиги Аргентины.

Анхель Ди Мария получил первый трофей в Аргентине.

На заседании исполнительного комитета Профессиональной лиги было принято единогласное решение учредить титул чемпиона лиги. Его обладателем становится команда, которая набрала наибольшее количество очков за два этапа чемпионата. Прежде первое место в общем зачете приносило только путевку в Кубок Либертадорес.

Исполком сразу утвердил в качестве чемпиона лиги «Росарио Сентраль». Команда, за которую играет Ди Мария, в своей группе из 15 клубов набрала 35 очков на первом этапе (Апертура) и 31 – на втором (Клаусура). В общей сложности у нее на 4 балла больше, чем у «Бока Хуниорс» (33+29) из другой группы.

Лига вручила трофей президенту, главному тренеру и нескольким игрокам «Росарио Сентраль », присутствовавшим на заседании.

Ассоциация футбола Аргентины отдельно отметила, что учреждение титула чемпиона лиги не отменяет чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры, которые определяются в плей-офф после каждого из этапов.

Фото: afa.com.ar

