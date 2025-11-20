  • Спортс
  • «Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
Фото
18

«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома

«Росарио Сентраль» признан чемпионом лиги Аргентины.

Анхель Ди Мария получил первый трофей в Аргентине.

На заседании исполнительного комитета Профессиональной лиги было принято единогласное решение учредить титул чемпиона лиги. Его обладателем становится команда, которая набрала наибольшее количество очков за два этапа чемпионата. Прежде первое место в общем зачете приносило только путевку в Кубок Либертадорес. 

Исполком сразу утвердил в качестве чемпиона лиги «Росарио Сентраль». Команда, за которую играет Ди Мария, в своей группе из 15 клубов набрала 35 очков на первом этапе (Апертура) и 31 – на втором (Клаусура). В общей сложности у нее на 4 балла больше, чем у «Бока Хуниорс» (33+29) из другой группы.

Лига вручила трофей президенту, главному тренеру и нескольким игрокам «Росарио Сентраль», присутствовавшим на заседании.

Ассоциация футбола Аргентины отдельно отметила, что учреждение титула чемпиона лиги не отменяет чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры, которые определяются в плей-офф после каждого из этапов.

Фото: afa.com.ar

Самый безумный формат выдумали в Аргентине: 30 команд и вылет по среднему числу очков за 3 года

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5242 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Ассоциации футбола Аргентины
logoвысшая лига Аргентина
logoРосарио Сентраль
logoАнхель Ди Мария
