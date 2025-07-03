Сергеев склоняется к переходу в «Спартак». Форвард «Крыльев» устал ждать трансфера в «Динамо», возможный уход Угальде тоже на него влияет (Sport24)

Иван Сергеев еще может оказаться в «Спартаке».

Sport24 утверждает, что форвард «Крыльев Советов » склоняется к переходу в состав красно-белых. Игрок устал ждать завершения истории с трансфером в «Динамо ». Подчеркивается, что задержки во многом обусловлены действиями «Зенита ».

Также принять предложение «Спартака» Сергеева подталкивают возможный уход Манфреда Угальде, улучшенное предложение и «переговорная активность лоббистов».

Ожидается, что решение будет принято в ближайшие день-два, вероятность перехода в «Спартак » высока.