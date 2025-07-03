Сергеев склоняется к переходу в «Спартак». Форвард «Крыльев» устал ждать трансфера в «Динамо», возможный уход Угальде тоже на него влияет (Sport24)
Иван Сергеев еще может оказаться в «Спартаке».
Sport24 утверждает, что форвард «Крыльев Советов» склоняется к переходу в состав красно-белых. Игрок устал ждать завершения истории с трансфером в «Динамо». Подчеркивается, что задержки во многом обусловлены действиями «Зенита».
Также принять предложение «Спартака» Сергеева подталкивают возможный уход Манфреда Угальде, улучшенное предложение и «переговорная активность лоббистов».
Ожидается, что решение будет принято в ближайшие день-два, вероятность перехода в «Спартак» высока.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?21949 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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