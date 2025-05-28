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  • Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости
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Карпин почти в «Динамо», МОК не допускает хоккеистов РФ на Олимпиаду, Медведев выбыл в 1-м круге «Ролан Гаррос» и другие новости

1. Валерий Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год. «Динамо» объявит о назначении после матчей с Нигерией и Беларусью, зарплата тренера в сборной снизится с 1,8 млн до 600 тысяч евро.

2. Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

3. Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов». Клуб объявил об отказе от продления контракта с тренером по решению сторон.

4. ЦСКА на выезде выиграл у «Зенита» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (82:80, 1-0).

5. Медведев выбыл в первом круге «Ролан Гаррос», уступив Норри. Рублев, Джокович, Зверев, Дрэйпер, Бублик, Меньшик, Фонсека, Монфис вышли во 2-й круг, Чилич, Оже-Альяссим выбыли. У женщин Мирра Андреева, Гауфф вышли во 2-й круг, Калинская, Селехметьева, Эрика Андреева, Саккари, Жабер, Хаддад Майя, Мухова выбыли.

6. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч – 4:1 при 2 голах в пустые ворота. У 40-летнего Перри 1+1 – его гол стал победным в матче и позволил повторить ветеранский рекорд лиги, Подколзин применил 8 силовых приемов

7. Кажется, «Химки» останутся в Мир РПЛ – клуб начал погашать долги, нужно выплатить 1,2 млрд рублей до 1 июня, команду возглавит Осинькин. Клуб подал апелляцию на решение о невыдаче лицензии: «Надеемся на справедливое решение».

8. Плей-офф НБА. Исторический трипл-дабл Халибертона помог «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче финала Востока (3-1 в серии). 

9. Трансферы. «Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина. «Спартаку» интересен Осипенко, но защитник «Ростова» склоняется к переходу в «Зенит». Кисляк из ЦСКА интересен «Спартаку» и «Фенербахче». «Спартак» не продлит контракт с Игнатовым. Турок Туран возглавил «Шахтер».

Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра». «Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за Рейндерса «Милану». Де Брюйне близок к переходу в «Наполи». «Аль-Хилаль» предлагает хавбеку «МЮ» Бруну до 65 млн фунтов в год с учетом бонусов. «Ман Юнайтед» и «Атлетико» интересуются Ретеги, «Аталанта» хочет 60+ млн евро. «Монако» арендует Фати у «Барсы» с правом выкупа за 20 млн евро.

10. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене приостановила спортивную карьеру: «Уже не получается искать мотивацию только для внутренних стартов».

11. Антидопинговое агентство Германии за пять лет скрыло имена 76 нарушителей правил. Журналист Хайо Зеппельт заявил: «Многие годы было впечатление, что в Германии почти нет допинга. Теперь ясно, что это не имеет общего с реальностью».

12. Бенуа Ришо поставит программы фигуристке Софье Муравьевой и дуэту Василиса Кагановская – Максим Некрасов. Французский хореограф приехал в Москву.

13. Роман Ротенберг выложил таблицу с медалями СКА с 2011 года, где клуб идет первым, опережая ЦСКА, и написал: «Благодарю болельщиков, «Газпром» и жителей Петербурга». А между тем листовки о поиске тренера для СКА расклеили возле «Юбилейного» в Петербурге, среди обязанностей – «достойное поведение на пресс-конференциях».

14. «Динамо» сыграет с 2Drots, ЦСКА – с «Амкалом» летом на «ВТБ Арене». На турнире определят, кто сильнее – профи или медиакоманды.

15. «Торпедо-Горький» завоевал Кубок Чемпиона России, победив «Химик» (5:2, 4-2) в финальной серии плей-офф Olimpbet ВХЛ.

16. Кристиан Скарони выиграл 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

17. Ламин Ямаль и «Барселона» продлили контракт до 2031 года. Отступные игрока – 1 млрд евро, 17-летний вингер будет получать 8 млн в год чистыми, с учетом бонусов – до 15-20 млн евро.

18. Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд.

Цитаты дня:

Семак о праздновании столетия «Зенита»: «Убедились, что лозунг «Люби «Зенит» больше побед» – не просто слова. Люди благодарили команду за труд. Но чуть‑чуть нам в этот год не повезло»

Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Бред, неуважение, беззаконие. У Овечкина мог быть последний шанс на золото. Им должно быть стыдно за такое решение»

Мостовой не изменил отношение к Мусаеву после чемпионства: «Повезло, что оказался в «Краснодаре» – там система решает. Половина даже не знает, кто это»

«Футбол мне не нравится, не понимаю суть игры. Люблю смотреть хайлайты НБА, Карри – лучший по трехочковым». Вратарь «Красной Армии» Андреянов о спорте

Загитова – Медведевой: «Спасибо, что сделала шаг навстречу, это много значит для меня. Хочется верить, что все обиды остались в прошлом»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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