  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд
47

Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд

Непальский альпинист Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз.

Во вторник Рита достиг высоты 8849 метров и обновил свой же мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую вершину Земли.

55-летний шерпа работает проводником туристов. В этот раз он сопровождал группу из Индии.

Непалец впервые поднялся на Эверест в 1994-м и с тех пор делал это почти каждый год – за исключением трех лет, когда местные власти по разным причинам закрывали склон для альпинистов.

Второе место по количеству успешных восхождений на Эверест занимает другой шерпа – Пасанг Дава (29 раз). В этот весенний сезон он также покорял пик.

Среди альпинистов, которые не являются шерпами, рекорд принадлежит британцу Кентону Кулу (19 раз).

«Никогда не знаю, вернусь ли назад». Он поднялся на Эверест в 30-й раз – как стал возможен этот рекорд?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
рекорды
Ками Рита
Альпинизм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Главные новости
Несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в применении допинга. В их пробах были найдены анаболические стероиды
23 мая, 13:29
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске
2420 апреля, 17:10
Российские бегуны на роликах выступят в марафоне в Шанхае под национальным флагом
17 марта, 08:31
«Некоторые ходят как зомби – как в фильмах. Иногда мерещились узоры или скульптуры на ледниках». Альпинистка Пекова о гипоксии в горах
5 февраля, 11:59
Альпинистка Пекова о критике в свой адрес: «Как может относиться к хейту человек, который был на 14 восьмитысячниках? Свысока, да? Это шутка, но мне реально все равно»
45 февраля, 09:51
Пекова рассказала, что продала квартиру ради альпинизма: «Мама покрутила пальцем у виска: «Ты сдурела?» Но я убедила ее, что начну за свои деньги, а потом спонсор появится»
535 февраля, 09:32
Альпинистка Пекова: «Эверест – магнит и для интересных, и для странных людей. Лично мне не нравится, что там столько народу – мы ходим в горы, чтобы уединиться от всего»
25 февраля, 08:35
Альпинистка Пекова, покорившая все 8-тысячники Земли: «Каждый человек, который туда идет, понимает, что может там и остаться. Но никто не идет с настроем умирать»
355 февраля, 07:51
Международная федерация скалолазания об отказе Каплиной в нейтральном статусе: «Юлия не соответствует ни одному из критериев»
521 января, 10:23
Трехкратному призеру чемпионатов мира по скалолазанию Юлии Каплиной отказали в нейтральном статусе
117 января, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47
New Star Athlete’s Club на Quiksilver New Star Camp-2022: как попасть в райдерский клуб фестиваля
31 января 2022, 11:05Друзья сайта