Непальский альпинист Ками Рита поднялся на Эверест в 31-й раз и обновил собственный мировой рекорд

Непальский альпинист Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз.

Во вторник Рита достиг высоты 8849 метров и обновил свой же мировой рекорд по числу восхождений на высочайшую вершину Земли.

55-летний шерпа работает проводником туристов. В этот раз он сопровождал группу из Индии.

Непалец впервые поднялся на Эверест в 1994-м и с тех пор делал это почти каждый год – за исключением трех лет, когда местные власти по разным причинам закрывали склон для альпинистов.

Второе место по количеству успешных восхождений на Эверест занимает другой шерпа – Пасанг Дава (29 раз). В этот весенний сезон он также покорял пик.

Среди альпинистов, которые не являются шерпами, рекорд принадлежит британцу Кентону Кулу (19 раз).

«Никогда не знаю, вернусь ли назад». Он поднялся на Эверест в 30-й раз – как стал возможен этот рекорд?