«Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за Рейндерса. «Милан» не хочет продавать лучшего хавбека сезона Серии А

«Манчестер Сити» готов купить Тейани Рейндерса за 80 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzeta dello Sport, руководство «Милана» хочет сохранить игрока.

26-летний полузащитник сборной Нидерландов в минувшем сезоне чемпионата Италии забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах в составе «Милана».

Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А в сезоне-2024/25.

«Барса» включилась в гонку за звезду «Милана». Его хотят «Реал» и «Сити»