«Ман Сити» готов заплатить 80 млн евро за Рейндерса. «Милан» не хочет продавать лучшего хавбека сезона Серии А
«Манчестер Сити» готов купить Тейани Рейндерса за 80 миллионов евро.
Как сообщает La Gazzeta dello Sport, руководство «Милана» хочет сохранить игрока.
26-летний полузащитник сборной Нидерландов в минувшем сезоне чемпионата Италии забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах в составе «Милана».
Рейндерс был признан лучшим полузащитником Серии А в сезоне-2024/25.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: La Gazzeta dello Sport
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