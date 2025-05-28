НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии
Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Индиана» на своей площадке увеличила преимущество в противостоянии с «Нью-Йорком» (3-1).
Финал Восточной конференции
Четвертый матч
«Индиана» ведет в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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