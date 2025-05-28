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НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии

Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Индиана» на своей площадке увеличила преимущество в противостоянии с «Нью-Йорком» (3-1).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Четвертый матч

«Индиана» ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1148 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
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