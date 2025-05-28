НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии

Сегодня состоялся 4-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Индиана» на своей площадке увеличила преимущество в противостоянии с «Нью-Йорком » (3-1).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Четвертый матч

«Индиана » ведет в серии – 3-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.