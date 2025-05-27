Кисляк из ЦСКА интересен «Спартаку» и «Фенербахче» (Иван Карпов)

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк интересен «Спартаку» и «Фенербахче».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , красно-белые заинтересовались Матвеем после проигранного ЦСКА дерби (1:2) в конце апреля.

Что касается турецкого клуба, то «Фенербахче» вышел на агента игрока. Сам Кисляк видит продолжение карьеры в Европе.

В этом сезоне 19-летний хавбек провел 22 матча в Мир РПЛ и отметился голом и результативной передачей.

В апреле Кисляк был признан лучшим игроком ЦСКА. В марте он уступил в борьбе за звание лучшего игрока месяца Игорю Акинфееву.