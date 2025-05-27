Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)
«Динамо» договорилось о назначении Валерия Карпина.
По информации «Чемпионата», клуб и тренер устно согласовали контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
«РБ Спорт» также уточняет, что бело-голубые предлагают главному тренеру сборной России соглашение сроком на три года.
Ранее появилась информация, что Карпин начал формирование тренерского штаба для работы в «Динамо».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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