Карпин и «Динамо» устно договорились о контракте на 2,5 млн евро в год («Чемпионат»)

«Динамо» договорилось о назначении Валерия Карпина.

По информации «Чемпионата», клуб и тренер устно согласовали контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

«РБ Спорт» также уточняет , что бело-голубые предлагают главному тренеру сборной России соглашение сроком на три года.

Ранее появилась информация , что Карпин начал формирование тренерского штаба для работы в «Динамо ».