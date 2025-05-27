«Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России, обыграв «Химик» 4-2 в серии

«Торпедо-Горький» стал обладателем Кубка Чемпиона России.

Нижегородцы обыграли «Химик» в 6-м матче финала и выиграли серию со счетом 4-2.

Напомним, в сезоне-2024/25 «Торпедо-Горький» вернулся в ВХЛ. Клуб впервые в истории вышел в плей-офф.

С текущего сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.

ВХЛ

Кубок Чемпиона России

Финал

«Торпедо-Горький» – «Химик» – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

0:1 – 04:35 Лукин

1:1 – 11:24 Шавин

2:1 – 19:22 Ильин

3:1 – 26:19 Варлаков

3:2 – 41:00 Корбит

4:2 – 45:10 Шавин

5:2 – 59:23 Орлович-Грудков

Счет в серии: 4-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.