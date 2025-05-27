«Торпедо-Горький» выиграл Кубок Чемпиона России, обыграв «Химик» 4-2 в серии
«Торпедо-Горький» стал обладателем Кубка Чемпиона России.
Нижегородцы обыграли «Химик» в 6-м матче финала и выиграли серию со счетом 4-2.
Напомним, в сезоне-2024/25 «Торпедо-Горький» вернулся в ВХЛ. Клуб впервые в истории вышел в плей-офф.
С текущего сезона победитель плей-офф Olimpbet ВХЛ считается чемпионом России.
ВХЛ
Кубок Чемпиона России
Финал
«Торпедо-Горький» – «Химик» – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
0:1 – 04:35 Лукин
1:1 – 11:24 Шавин
2:1 – 19:22 Ильин
3:1 – 26:19 Варлаков
3:2 – 41:00 Корбит
4:2 – 45:10 Шавин
5:2 – 59:23 Орлович-Грудков
Счет в серии: 4-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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