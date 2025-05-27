МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать»
Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сказал, что сборная России по хоккею не сыграет на турнире в Италии.
Позднее ФХР опровергла эту информацию, а ИИХФ сообщила, что финальное решение примет МОК.
«Наша рекомендация от марта 2023 года в отношении команд с российскими спортсменами остается в силе.
ИИХФ подтвердила, что будет ей следовать», – сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) порталу hokej.cz.
Позднее МОК дал комментарий российским медиа.
«Рекомендация Исполнительного комитета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Она основана на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что ИИХФ подтвердила, что будет следовать этой рекомендации», – приводит заявление МОК «Спорт-Экспресс».
В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, однако рекомендация не относится к командным видам спорта.
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