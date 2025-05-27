Хайо Зеппельт: «Многие годы было впечатление, что в Германии почти нет допинга. Теперь ясно, что это не имеет общего с реальностью»

Хайо Зеппельт заявил о серьезной проблеме с допингом в Германии.

Об этом немецкий журналист написал в своей статье под названием «Спорт без допинга в Германии – иллюзия».

Ранее телеканал ARD сообщил , что антидопинговое агентство страны в период с 2020 по 2025 год скрыло имена 76 спортсменов-нарушителей – они были наказаны за допинг, но без публичной огласки дел. Это объяснялось действующим законодательством о защите персональных данных.

Несмотря на это, Всемирный антидопинговый кодекс WADA требует публиковать информацию о юридически завершенных делах, включая имя нарушителя и вид спорта.

«Многие годы складывалось впечатление, что в Германии практически нет случаев допинга. Теперь стало яснее, чем когда-либо, что это не имеет ничего общего с реальностью.

Во-первых, в основе всего лежит простой вопрос: как могло случиться так, что об этом почти никто не знает? Это вопрос, который должны задать себе спортивные чиновники и должностные лица. Но, конечно, и мы, спортивные журналисты, тоже должны задать себе этот вопрос. Разве мы недостаточно внимательно смотрели и слушали?

Защита персональных прав – важная задача в обществе. Но нельзя, чтобы те, кто попирает все благородные принципы спорта, добились замалчивания их имен, когда их разоблачают как мошенников», – написал Зеппельт, призвав к пересмотру антидопинговых мер в Германии.

В Германии скрыли имена 76 допингистов! Зеппельт вышел на своих