Хайо Зеппельт: «Многие годы было впечатление, что в Германии почти нет допинга. Теперь ясно, что это не имеет общего с реальностью»
Об этом немецкий журналист написал в своей статье под названием «Спорт без допинга в Германии – иллюзия».
Ранее телеканал ARD сообщил, что антидопинговое агентство страны в период с 2020 по 2025 год скрыло имена 76 спортсменов-нарушителей – они были наказаны за допинг, но без публичной огласки дел. Это объяснялось действующим законодательством о защите персональных данных.
Несмотря на это, Всемирный антидопинговый кодекс WADA требует публиковать информацию о юридически завершенных делах, включая имя нарушителя и вид спорта.
«Многие годы складывалось впечатление, что в Германии практически нет случаев допинга. Теперь стало яснее, чем когда-либо, что это не имеет ничего общего с реальностью.
Во-первых, в основе всего лежит простой вопрос: как могло случиться так, что об этом почти никто не знает? Это вопрос, который должны задать себе спортивные чиновники и должностные лица. Но, конечно, и мы, спортивные журналисты, тоже должны задать себе этот вопрос. Разве мы недостаточно внимательно смотрели и слушали?
Защита персональных прав – важная задача в обществе. Но нельзя, чтобы те, кто попирает все благородные принципы спорта, добились замалчивания их имен, когда их разоблачают как мошенников», – написал Зеппельт, призвав к пересмотру антидопинговых мер в Германии.
В Германии скрыли имена 76 допингистов! Зеппельт вышел на своих