Де Брюйне близок к переходу в «Наполи». Юристы Кевина прибыли в Неаполь, сделку хотят закрыть в течение двух дней (Маттео Моретто)
Кевин де Брюйне близок к переходу в «Наполи».
Журналист Маттео Моретто сообщает, что юристы бельгийского полузащитника, покидающего «Манчестер Сити» свободным агентом, уже находятся в Неаполе, чтобы оценить переговоры с бюрократической точки зрения.
Отмечается, что стороны рассчитывают закрыть сделку в течение следующих двух дней.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
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