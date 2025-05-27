Де Брюйне близок к переходу в «Наполи». Юристы Кевина прибыли в Неаполь, сделку хотят закрыть в течение двух дней (Маттео Моретто)

Кевин де Брюйне близок к переходу в «Наполи».

Журналист Маттео Моретто сообщает, что юристы бельгийского полузащитника, покидающего «Манчестер Сити » свободным агентом, уже находятся в Неаполе, чтобы оценить переговоры с бюрократической точки зрения.

Отмечается, что стороны рассчитывают закрыть сделку в течение следующих двух дней.