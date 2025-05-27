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Антидопинговое агентство Германии за пять лет скрыло имена 76 нарушителей правил (ARD)

Национальное антидопинговое агентство Германии скрыло имена 76 нарушителей.

Об этом говорится в статье Хайо Зеппельта и других журналистов немецкого телеканала ARD.

Начиная с 2020 года агентство не разглашает имена нарушителей антидопинговых правил. О том, что имена скрываются, стало известно после отстранения чемпиона мира и Европы по гребле на байдарках Мартина Хиллера.

В феврале спортсмен был дисквалифицирован на 4 года – в его допинг-пробе были найдены анаболические стероиды. Случай был предан огласке благодаря расследованию ARD. Информация о каких-либо санкциях в отношении Хиллера отсутствовала на сайте антидопингового агентства.

Кодекс WADA требует публикации информации о юридически оформленных случаях нарушений антидопинговых правил, в том числе указания имени лица, принимавшего допинг, и других подробностей.

Агентство признало, что имена 76 спортсменов не были разглашены. «Среди них есть представители популярных видов спорта – таких, как легкая атлетика и плавание. Как минимум 18 олимпийских дисциплин», – говорится в статье. 

«С точки зрения общественности, в борьбе с допингом не хватает прозрачности и открытости. Людей держат в неведении», – приводит ARD слова спортивного юриста Яна Орта.

«Важно, чтобы другие спортсмены знали: за запрещенные вещества последует наказание. Иначе все будут думать, что это не страшно», – заявил чемпион мира по бобслею Георг Фляйшхауэр.

Отмечается, что прозрачная работа антидопингового агентства Германии на данный момент невозможна, так как это противоречит действующим в стране законам о защите данных.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sportschau
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Немецкое антидопинговое агентство
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