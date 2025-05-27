Туран возглавил «Шахтер». Контракт – до 2027 года

Арда Туран возглавил «Шахтер».

Украинский клуб объявил о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт Турана с «Шахтером » рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший футболист «Атлетико » и «Барселоны» возглавлял «Еюпспор», с которым вышел в высший дивизион Турции и занял 6-е место в нынешнем сезоне.

«Шахтер» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины , набрав 62 очка после 30 туров.

Фото: x.com/FCShakhtar_eng