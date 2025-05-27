Туран возглавил «Шахтер». Контракт – до 2027 года
Арда Туран возглавил «Шахтер».
Украинский клуб объявил о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт Турана с «Шахтером» рассчитан до лета 2027 года.
Ранее бывший футболист «Атлетико» и «Барселоны» возглавлял «Еюпспор», с которым вышел в высший дивизион Турции и занял 6-е место в нынешнем сезоне.
«Шахтер» стал третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 62 очка после 30 туров.
Фото: x.com/FCShakhtar_eng
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Шахтера»
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